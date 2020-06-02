مكتب التمثيل العمالي بالكويت يتابع الإجراءات الاحترازية بالمصانع التي بها عمالة مصرية (صور)

في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه وفقًا لتوجيهات الوزير بقيام مكتب التمثيل العمالي بالكويت بعمل زيارات ميدانية للمصانع والشركات التي يعمل بها عمال مصرية للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتلقى تقريرًا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه قام بزيارة إلى مصنع الصفاة لمنتجات الألبان بمنطقة كبد لمتابعة التزام العاملين المصريين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وبناء العلاقات مع أصحاب الأعمال لضمان الحفاظ على مستحقات العاملين، وتخفيف حدة الاحتقان الموجودة حاليًا فى المجتمع الكويتى ضد الجالية المصرية.