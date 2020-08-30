مكتب التمثيل التجاري الروسي بالقاهرة: 22 عربة سكة حديد تصل الإسكندرية غدا

تصل صباح غد الاثنين نحو 22 عربة سكة حديد روسية إلى محافظة الإسكندرية ، وفق ما صرح به نيكولاي أسلانوف، رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي بالقاهرة.

وأضاف “أسلانوف” لـ”المال”، أن 13 عربة سكك حديدية روسية كانت قد وصلت إلي الإسكندرية في “21 و22 أغسطس الجاري “.

وتابع رئيس مكتب التمثيل التجارى الروسى بالقاهرة، أنه بذلك يبلغ عدد العربات التي وصلت في الشهر الجاري نحو 35 عربة.

وصول 35 عربة سكة حديد كل شهر

وقال إنه من المقرر كل شهر وصول 35 عربة سكة حديد روسية إلي مصر .

كان المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قد قال في تصريحات تليفزيونية سابقة ، إن الهيئة استلمت 13 عربة سكك حديدية روسية، وتنتظر وصول 22 عربة أواخر شهر أغسطس الجاري ، ضمن خطة لاستلام 1300 عربة من روسيا.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحاته السابقة أن العربات تتباين ما بين عربات عادية ذات التهوية الديناميكية، ومنها 500 عربة مكيفة.

يشار إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية استقبلت أواخر مارس الماضى العربة النموذج الأول ضمن صفقة توريد 1300 عربة جديدة للركاب، تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار يورو .

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، قد أوضح فى بيان صحفى سابق، أن الصفقة تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.ً