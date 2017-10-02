سيـــاســة

مكتب التحقيقات الفيدرالي : سفاح لاس فيجاس لا ينتمي لداعش

سي إن إن   قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو ما يُعرف بـ"FBI"، إن قوات الأمن لم تعثر على أي رابط أو صلة بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ"داعش،" وبين منفذ هجوم لاس فيجاس ستيفن بادوك.من جهته قال جوزيف لامباردو، مفوض الشرطة في لاس فيجاس، إن عملية البحث وجمع الأدلة من غرفة
2 أكتوبر، 2017 2 أكتوبر، 2017

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سي إن إن
 

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو ما يُعرف بـ”FBI”، إن قوات الأمن لم تعثر على أي رابط أو صلة بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ”داعش،” وبين منفذ هجوم لاس فيجاس ستيفن بادوك.

من جهته قال جوزيف لامباردو، مفوض الشرطة في لاس فيجاس، إن عملية البحث وجمع الأدلة من غرفة مطلق النار في فندق ماندالاي باي انتهت، لافتًا إلى أن المهاجم يملك عقارًا شمال نيفادا، وأن قوات الأمن ستتوجه إلى هناك لتفتيش العنوان.

يُذكر أن السلطات الأمريكية أعلنت ارتفاع عدد القتلى في هذا الهجوم إلى 58 شخصًا، في الوقت الذي أصيب فيه 500.

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