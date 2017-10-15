مكتب استشارى ألمانى يدرس تنافسية الموانئ

وزير النقل يسوق ميناء أكتوبر البرى فى إنجلتراأمانى العزازىتعاقدت وزارة النقل مع مكتب المانى لدراسة المزايا التنافسية لموانئ بالسوق المحلية.كشف الدكتور محمد على، مستشار وزير النقل للوجيستيات، ورئيس فرع أكاديمية النقل البحرى ببورسعيد، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوج

وزير النقل يسوق ميناء أكتوبر البرى فى إنجلترا

أمانى العزازى

تعاقدت وزارة النقل مع مكتب المانى لدراسة المزايا التنافسية لموانئ بالسوق المحلية.

كشف الدكتور محمد على، مستشار وزير النقل للوجيستيات، ورئيس فرع أكاديمية النقل البحرى ببورسعيد، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية التابعة لهيئة الموانئ البرية والجافة بصدد طرح أول مشروع لوجيستى، يتضمن إقامة مجزر آلى بميناء «أرقين» البرى الذى يقع على حدود مصر والسودان، على المستثمرين ، ليتم استيراد الماشية الحية عبره، ثم يقوم المربون بتغيير مرعى الماشية وذبحها وتوزيع اللحوم داخل مصر، لافتا إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء حجر صحى، تمهيدا لطرحه على المستثمرين.

وقال لـ «المال» – إن «النقل» تعتزم طرح مساحة مليون متر مربع، تمثل ظهير ميناء أرقين على المستثمرين فى إقامة مشروعات لوجيستية فى إطار تنمية التجارة بين مصر والسودان وأفريقيا، لافتا إلى أن هذا الموقع يجعل من مصر منصة لوجيستية للتجارة الأفريقية المتجهة إلى البحر المتوسط ونافذة للصادرات المصرية لأفريقيا، خاصة السودان.

يذكر أن «النقل» دشنت فى يونيو الماضى الشركة المصرية لإدارة المناطق اللوجيستية، كأول شركة حكومية لإدارة الموانئ اللوجيستية طبقا للقانون 159 لسنة 1981وتساهم فيها الوزارة بنسبة %80 وشركة الأهلى كابيتال القابضة بـ %15 والشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية بـ %5.

وأضاف «على» أن وزير النقل والمواصلات هشام عرفات، بصدد اتخاذ إجراءات طرح ميناء 6 أكتوبر الجاف وظهيره اللوجيستى بمساحة 100 فدان، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، التى بدأت فى تجهيز مستندات الطرح ومراجعتها، لافتا إلى أن الوزير سيسافر إلى إنجلترا فى نوفمبر المقبل للترويج للمشروع، كما ستعقد «النقل» بالتزامن مع زيارة الوزير ندوات ترويجية للمستثمرين فى مصر.

وأوضح أن الوزارة تعتزم طرح مجموعة من مشروعات الموانئ الجافة والمشروعات اللوجيستية، بعد الانتهاء من ترسية ميناء 6 أكتوبر على مستثمر، لافتا إلى أن الميناء المزمع طرحه سيتم ربطه بخط سكة حديد مع ميناءى الإسكندرية والسخنة.

وأكد «على» أن وزارته بصدد إعداد «ماستر بلان» وصياغة خريطة عامة لوضع قواعد لكيفية عمل الموانئ المصرية، بما فيها الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى 9 موانئ تابعة للوزارة، بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ.

ولفت إلى استعانة «النقل» بأحد المكاتب الاستشارية الألمانية بالتنسيق مع مركز بحوث أكاديمية النقل البحرى، لإجراء دراسة لتحديد مزايا تنافسية لكل ميناء، لتحقيق التعاون بينها فى الداخل وتقوية دورها فى مواجهة المنافسة الخارجية، مؤكدا أن كفاءة الميناء تعتمد على قدرته على تقديم قيمة مضافة لتجارة الصادر والوارد.

وقال إن التوقيت فى صالح الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، بعد رفع الدعم عن الوقود وبدء الاعتماد على مرفق السكة الحديد فى نقل البضائع، بعد أن كان النقل البرى مستحوذا على النشاط، لافتا إلى أنها فرصة طيبة لإنشاء العديد من القرى اللوجيستية، على طول مسارات خطوط السكك الحديدية لتسهيل عمليات تجميع وتوزيع البضائع المنقولة، وهى عمليات قيمة مضافة ترفع من عوائد المرفق لأن اقتصاديات التشغيل تقوم على أساس نقل كميات بضائع ضخمة لمسافات طويلة.

وأشار إلى أن مكاسب السكك الحديدية من نقل البضائع عبر الموانئ تكمن فى دعم تذكرة الراكب، وتخفيف الضغط على الطرق البرية وتقليل نسب الحوادث وتكاليف صيانة الطرق.

وكشف عن اقتراحه بشأن إنشاء جهاز لتنظيم اللوجيستيات يهدف إلى تنظيم القطاع وتقديم الخدمة فى مستوى تنافسى ومنع الاحتكار، ووضع معايير للجودة وتراخيص لممارسة المهنة، وللشركات التى ترغب فى ممارسة النشاط اللوجيستي.

وطالب «على» الدولة بالاهتمام بتأسيس الشركات الاستثمارية مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أن تأسيسها وخاصة الملاحية منها، يمكن أن يكون قاطرة التنمية فى الدول العربية وييسر حركة النقل وينشط التجارة البينية بينها.

ودعا إلى الاهتمام بتوصيات وزير النقل الأردنى السابق حسين الصعوب، التى تضمنتها رسالته للدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا حول التعاون البحرى من خلال الملاحة القصيرة.

وقال إن ما طرحه لابد من تعميمه على كل المراكز البحثية والعالمية وصناع القرار فى مجال النقل البحرى واللوجيستى، كاشفا أنه عرض نموذج شراكة الدول العربية فى الاستثمارات بالتطبيق على شركة الجسر العربى للملاحة، أوضح فيها أن الشركة بدأت برأسمال 6 ملايين دولار مقسمة بالتساوى على مصر والأردن والعراق، لكنها استطاعت رفع رأس المال إلى 100 مليون دولار، بالإضافة إلى امتلاكها عددا من السفن، كما نجحت فى نقل البضائع والركاب وتنشيط السياحة.

وأشار إلى أن الرسالة إضافة جيدة فى مجال التخصص، مطالبا بدراسة النموذج وتفعيله كأساس للتعاون البحرى العربى فى شمال أفريقيا أو من خلال منظومة البحر الأحمر، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى لم يستفد من الاتفاقية، فيما ساهمت الشركة فى تحسين الاقتصاد الأردنى بنسبة %44.