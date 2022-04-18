قال حسام جرامون، الشريك، ورئيس مجموعة التمويل والمشروعات بمكتب «أدسـيرو راجى سليمان» وشـركاه للاستشارات القانونية، إن المكتب يتولى عمليات إصدار صكوك بقيمة 33 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأوضح أن هذه الاصدارات ستكون لصالح شركتين واحدة منها مقيدة فى البورصة المصرية، وسيخصص طرحها للسوق المحلية، فيما سيشمل الطرح الآخر السوق المحلية وأسواقا خارجية .

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن مكتب «أدسـيرو» مستشار قانونى فى 3 إصدارات سندات توريق فى مراحلها الأولية لصالح 3 كيانات أيضًا بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه، ومن المفترض إتمامها خلال العام الجارى .

ولفت إلى أن الكيانات الخاصة بسندات التوريق تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى، فيما كشف أن المكتب تولى مهام المستشار القانونى لبنك العربى الأفريقى فى تدبير 1.8 مليار جنيه، بجانب مجموعة من البنوك المصرية لصالح شركة حسن علام .

وأُعلن منذ أيام أن البنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى الدولى وقعا عقد تمويل مشترك مدته 7 سنوات ونصف بقيمة 1.8 مليار جنيه مع إحدى شركات حسن علام العقارية بهدف تمويل مشروعها السكنى تحت اسم “سوان ليك وست” بمنطقة السادس من أكتوبر والذى يمتد لمساحة 173 فدانا ومن المخطط أن يضم ما يقرب من 550 وحدة سكنية.

وتُعد حسن علام العقارية واحدة من أكبر شركات قطاع التنمية العقارية بالسوق المصرية والتى تتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الجونة، السخنة والساحل الشمالى.

وأشار إلى أن المكتب يتولى أيضًا عمليات تدبير تمويلات لصالح كيانين يعملان فى السوق المحلية من بينهم شركة مقيدة، من جانب بنوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، مشيرًا ألى أن الشركتين تعملان فى المجال العقارى، وسيتم استخدام هذه الحصيلة لصالح التوسعات الخاصة بهم.

ولفت «جرامون» إلى أن المكتب يتولى دور المستشار القانونى فى عمليات طرح الحكومة لسندات الساموراى فى السوق اليابانى.

كان وزير المالية محمد معيط، بحث فى يناير الماضى مع السفير اليابانى بالقاهرة، إمكانية إصدار سندات مصرية فى اليابان كجزء من إستراتيجية تنويع الديون فى مصر، بعد تأخر إصدارها منذ عام 2019 بسبب التداعيات التى خلفتها جائحة كورونا.

وسندات «الساموراى» سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات فى السوق اليابانية مقومة بالين لجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدرى سندات الساموراى من أوروبا والولايات المتحدة.

وكان مكتب «أدسـيرو راجى سليمان» وشـركاه أعلن خلال 2020 عـن انضمام الـمحامى حسام جـرامون كشريك ورئـيس لمجوعـة التمويل والمشـروعات بالمكتب.