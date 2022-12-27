مكتبة مصر العامة بمطروح تستقبل طلاب مدارس سيوة

استقبلت مكتبة مصر العامة عددا من طلاب مدارس سيوة في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بسيوة لتنظيم رحلات مدرسية للمكتبة ومتحف البيت السيوي، حيث قام الطلاب بالتعرف على أقسام المكتبة وخدماتها، وطبيعة الأنشطة بها، معبرين عن سعادتهم الكبيرة لوجود صرح كبير يضم المعارف، والأنشطة المختلفة، ويتيح الفرصة لتعلم اللغات والحاسب الآلي، وعقد الندوات وورش العمل .

وصرح أسامة المرسى مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح بأنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الكمبيوتر واللغات خاصة في فترة منتصف العام الدراسى استثمارا لوقت الفراغ .

وقال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة: إن المكتبة أصبحت مقصدا مهما لأبناء سيوة، وزوار الواحة مما أتاح فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من حديقة مجلس المدينة، مشيرا إلى الدور الكبير للمكتبة لتنشئة جيل متسلح بالعمل والمعرفة وقادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة .