مكتبة التأمين العربية تشارك بـ30 مرجعا من إنتاجها بـ«راندفو شرم الشيخ» المقبل

تشارك مكتبة التأمين العربية بمؤتمر الاتحاد المصرى للتأمين “راندفو شرم الشيخ” المنعقد فى السابع عشر للتاسع عشر من سبتمبر المقبل، بـ30 كتابا من إصدارها، عمل عليها خبراء وأكاديميون لإخراجها فى أبهى حُلة للدارسين.

وأفاد أحمد رفيق؛ الأمين العام لمعهد التأمين المصرى، في حواره مع “المال”، بأن مشروع مكتبة التأمين العربية وزع ما يناهز 14 ألف مرجع، منذ بدايته فى 2013، بينما 75% من المطبوعات المنشورة كانت فى نطاق الدول المجاورة، أبرزها ليبيا واليمن والسعودية والكويت، مشيرا إلى أن إصدارات الكيان تحظى بمكان متميز بمقر هيئة الرقابة بدولة الإمارات.

وتابع أن المستهدف من مكتبة التأمين العربية إصدار 100 مرجع، حيث انتهى المعهد من إنتاج 26 مجلد علمى فعليا إلى الآن، بينما يوجد 4 أخرى بصدد المراجعة والتدشين.

وألمح إلى أن المعهد مؤسسة غير ربحية، ما جعل الكيان يوزع مراجعه المطبوعة بتكلفتها الفعلية، دون زيادة، حيث لا يتعدى سعر المرجع الواحد 100 جنيه، والذى يمكن أن تزيد عدد صفحاته على 600، ما يعكس دور المعهد فى نشر الثقافة التأمينية والارتقاء بها، دون مقابل.

وأوضح أن المعهد بصدد إصدار كتاب “التأمين متناهى الصغر” قبيل مؤتمر شرم الشيخ 2023، نظرا لأهمية الموضوع وجديته، وندرة الأوراق البحثية المتعلقة به، بناء على توصيات مؤتمر الأقصر 2023 المنعقد فى مارس الماضى.

ولفت إلى أن الخبرات التى اكتسبها المعهد عربيا مكن من توزيع كتاب “قرن من التأمين”، كأحد الإصدارات المهمة، بمختلف المؤتمرات التى شارك بها الكيان، مع حرص الأخير على إقامة شراكات بحثية مع شركات على مستوى الشرق الأوسط بهدف رعاية تلك المؤسسات للإصدارات المتعددة لمكتبة التأمين العربية.