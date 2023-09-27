مكتبة الإسكندرية عضو اللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولي لحفظ الإنترنت

حافظت مكتبة الإسكندرية على مقعدها كعضو بارز في اللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولي لحفظ الإنترنت (International Internet Preservation Consortium -IIPC) للفترة الثالثة على التوالي، بعد انتخابها لأول مرة في عام 2017.



وتواصل المكتبة وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتحالف الدولي لحفظ الإنترنت (IIPC) كعضو في اللجنة التوجيهية المكونة من 15 منظمة، منها: مكتبة الكونجرس، والمكتبة البريطانية، ومكتبة فرنسا الوطنية، وذلك ابتداءً من شهر يناير القادم ولمدة ثلاثة أعوام.



وتلقت اللجنة التوجيهية الترشيحات على الخمس مقاعد الشاغرة، واستقر الأعضاء في نصف سبتمبر الجاري على استمرار ترشيح مكتبة الإسكندرية، مع مكتبة وأرشيف كندا، ومكتبة سويسرا الوطنية، ومكتبة مختبر لوس ألاموس الوطني، بالإضافة إلى العضو الجديد؛ مكتبات جامعة شمال تكساس.



جدير بالذكر أن المهندس يوسف الدكر، مدير المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكتبة الإسكندرية، هو الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي الخاص باللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولي لحفظ الإنترنت (IIPC)، بعد انتخابه في يناير 2023 من قبل الأعضاء لمدة عام.



انضمت مكتبة الإسكندرية إلى التحالف الدولي لحفظ الإنترنت (IIPC) في عام 2010، وبرز دورها في العديد من المبادرات الخاصة بأرشفة الويب مع مؤسسات دولية، انطلاقاً من رسالتها كمؤسسة بحثية عالمية استثنائية.