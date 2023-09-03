مكتبة الإسكندرية تُعلن إطلاق «الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة» الأحد المُقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية، وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر إلى الساعة الثالثة والنصف بالساحة الخارجية للمكتبة (البلازا)، ومن الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر إلى الساعة الثالثة والنصف بالمسرح الصغير بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويتضمن اليوم الأول للحفل طابورًا لعرض الموسيقى العسكرية وورشًا فنية متعددة مثل الرسم على الأسفلت والموزاييك والرسم على الوجه وتلوين المجسمات، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية مثل شد الحبل والبولينج وبازل كبير خاص بالكشافة، ثم سيتم اختتام اليوم بعروض التنورة والمزمار وفقرات من الفلكلور الشعبي.

أما اليوم الثاني للحفل فسيتضمن فقرات غنائية وعروضا فنية متنوعة وإلقاء للشعر، بالإضافة إلى استعراضات فنية.

والاحتفالية تسلط الضوء على مجموعة الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم عروضا فنية مختلفة؛ حيث تهدف المكتبة من خلال قطاع المكتبات إلى إبراز قدراتهم، وتقديم خدمات متنوعة لهم خصوصًا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعًا مع فئات المجتمع المختلفة.

وذلك يأتي في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.