مكتبة الإسكندرية تُعلق أنشطتها 3 أيام حدادًا على وفاة أمير الكويت

أعلنت مكتبة الإسكندرية تعليق الأنشطة الفنية التى تقدمها، حدادا على وفاة أمير دولة الكويت، خلال مدة الحداد الرسمى بالدولة، والتى تبلغ ثلاثة أيام.

وينعي الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بالنيابة عن المكتبة والعاملين بها، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به 29 نوفمبر الماضي، لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.

ونعى الديوان الأميري الكويتي أمس السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي للدولة الشقيقة.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.