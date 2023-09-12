مكتبة الإسكندرية تُعلق أنشتطها ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا ليبيا والمغرب

أعلنت مكتبة الإسكندرية تعليق أنشطتها الفنية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء ١٢ سبتمبر، وذلك حدادًا على الضحايا الذى سقطوا جراء الكارثتين الطبيعيتين في كل من ليبيا والمغرب، على أن تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لجمهورها وزائريها في مواعيدها الرسمية خلال أيام الحداد.

ويتقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن المكتبة والعاملين بها خالص التعازي والمواساة في ضحايا البلدين الشقيقين.

وكان أيضا قد شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تنكيس أعلامه “أعلى مقر المجلس” ، حدادًا على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، عملاً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى غروب الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.