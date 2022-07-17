مكتبة الإسكندرية تُطلق معرضها السنوي للكتاب غدا

تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق معرضها السنوي للكتاب غدًا الاثنين 18 يوليو، ويستمر حتى 28 يوليو، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

يُقام المعرض تحت شعار “الوعي وبناء الإنسان”، ويركَّز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان، ويضم المعرض هذا العام 75 حدثًا ثقافيًا، ويشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.

يقدم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته السابعة عشر، مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة (الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد) بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.

ويشارك في معرض هذا العام عدد من الأسماء البارزة وعلى رأسها الكاتب إبراهيم عبد المجيد، ودكتور هيثم الحاج علي، دكتور أسامة الأزهري، دكتور علي بن تميم، ودكتور أسامة الشاذلي، دكتور جمال ياقوت، والكاتب عمر طاهر، الكاتب الصحفي سيد محمود، الروائي والشاعر علاء خالد، المترجم هشام فهمي، الروائية دكتورة ريم بسيوني، والكاتب وليد فكري، والدكتور محمد صادق ولفيف من الكتاب الآخرين.