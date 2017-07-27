مكتبة الإسكندرية تُطلق مشروع نحو معلم أفضل بأسيوط‎

مها يونس



تُطلق مكتبة الإسكندرية المرحلة الثانية من مشروع “نحو معلم أفضل”، الأحد المُقبل، بكلية التربية جامعة أسيوط، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومنظمة ستار كير إيجيبت التي أسستها شركة مرسيدس بنز مصر، من أجل تعزيز الخدمة المجتمعية في مجال دعم ومساعدة الأطفال في مجالي الصحة والتعليم.



ويهدف المشروع إلى تنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين قائم على فتح الآفاق، وغرس مهارات التعلم الذاتي لديهم، وتدريبهم على المهارات الأساسية، والتدريسية، والحياتية، ومهارات التفكير الإبداعي، التي يجب أن تتوافر لدى المعلم في جميع المجالات التي تتعلق بنشأة التلاميذ، والتي تتماشى مع متطلبات العصر الحالي، من أجل التوصل لطريقة أفضل للتعليم والإسهام في تطوير مسيرة التعليم في مصر.



ويقوم تنفيذ المشروع على تدريس مختلف أوجه المعارف بشكل تفاعلي، مع تقديم تدريب متخصص في مجال تعليم العلوم على مدار سنتين، مستهدفًا المدارس الحكومية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في محافظتي الإسكندرية وأسيوط.



يُذكر أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع في 2 أغسطس 2016 بمحافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن يتضمن البرنامج التدريبي هذا العام خمس ورش أساسية، وسيتم إختيار عدد من المتدربين لحضور ورشة تدريبية متقدمة لإعداد مدربين للمتدربين في مجال العلوم، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات بين المدارس المشاركة من طلبة ومدرسين.