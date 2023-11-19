مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة «مصر المعاصرة.. التحديات وآفاق المستقبل» الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان “مصر المعاصرة.. التحديات وآفاق المستقبل” وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 بالمسرح الصغير .



يأتي ذلك في إطار سعي المكتبة لتسليط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات التنمية بشتى مناحيها، ويتناول النقاش عدة محاور أبرزها مبادرة حياة كريمة، وتطوير العشوائيات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهود تحقيق المواطنة، ومواجهة التهميش.



جدير بالذكر أن الندوة يتحدث فيها كل من الدكتور جميل حلمي عبد الواحد؛ مساعد وزير التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان والمشرف على تطوير العشوائيات، والدكتورة سوزان عدلي ناشد؛ أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، وعصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجهود تحقيق المواطنة، ومواجهة التهميش.