مكتبة الإسكندرية تنظم لقاءً للمؤرخ الأمريكي بيتر جران في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية لقاءً فكريًا موسعًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكي الشهير بيتر جران، في بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في حي السيدة زينب بقلب القاهرة، وذلك في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 17 مايو .



وصرح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بأن اللقاء المفتوح سوف يكون بحضور ومشاركة العديد من المثقفين والمفكرين والمؤرخين المصريين، ويتناول مجموعة من القضايا الفكرية التي سوف تطرح للنقاش وتبادل الرأي حول تاريخ مصر الحديث وحول كتب ومؤلفات جران.

وأضاف أن اللقاء المفتوح سوف تعقبه أمسية فنية تحييها فرقة التنورة على مسرح بيت السناري.



جدير بالذكر أن بيتر جران هو أستاذ التاريخ المصري الحديث بجامعة تمبل الأمريكية ويعد أحد أبرز مفكريها، وارتبطت كثير من مؤلفاته بتاريخ الثقافة العربية والإسلامية، ومن أهمها مؤلفه بعنوان (الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840) وهو الكتاب الذي أحدث ضجة وجدالاً فكرياً عند صدوره في منتصف الثمانينيات وقام بترجمته وقتها المؤرخ الكبير الدكتور رءوف عباس حامد.

ولجران رؤيته المختلفة في كتابة التاريخ، بعيدًا عن منهج الاستشراق المستخدم لتفسير تاريخ العالم.

زار جران مصر عدة مرات وقدم محاضرات منها أمام المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة وترجمت الكثير من أعماله إلى العربية، ومن بينها كتابه “صعود أهل النفوذ”.