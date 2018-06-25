مكتبة الإسكندرية تنظم دورة تعليم فن الخط العربي

مها يونسينظم مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية دورة تعليم فن الخط العربي، في إطار جهود مكتبة الإسكندرية في تنمية قدرات روادها ودعمهم فنيا وعمليا. وتهدف الدورة إلى تعريف المشتركين بمهارات الخط العربي وأنواعه واستخداماتها الفنية المختلفة.تأتي الدورة استجابة لرغبة العديد من طلاب المدارس والجامعا

مها يونس





ينظم مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية دورة تعليم فن الخط العربي، في إطار جهود مكتبة الإسكندرية في تنمية قدرات روادها ودعمهم فنيا وعمليا. وتهدف الدورة إلى تعريف المشتركين بمهارات الخط العربي وأنواعه واستخداماتها الفنية المختلفة.

تأتي الدورة استجابة لرغبة العديد من طلاب المدارس والجامعات في تحسين وتطوير وصقل خبراتهم ومواهبهم في الخط العربي، وتنمية القدرات التعليمية لدى أولياء الأمور ممن يعاني أولادهم مشكلة سوء الكتابة، وتم اختيار أساتذة يمتازون بالكفاءة والمقدرة التربوية لتلك المهمة.

ويدرب مركز الخطوط الأطفال لأول مرة هذا العام على عمل لوحات الخط العربي وزخرفتها بالتذهيب والزخارف النباتية والهندسية المختلفة المستخدمة في لوحات الخط العربي، ويعد التذهيب من أهم الفنون في العصر الإسلامي ويظهر في المخطوطات المختلفة، ويعكس هذا الفن دراية الفنان وتمكُّنه، ومدى الدقة الفنية التي حظِيت بها التحف والمخطوطات المختلفة.

كما تعقد ورشة أخرى بمتحف الخط العربي بمحرم بك؛ للتعريف بأهمية الخطوط العربية للأطفال والنشء، من خلال المعروضات المختلفة بالمتحف.