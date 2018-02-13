مكتبة الإسكندرية تقدم هو وهي لفرقتنا

سلوى عثمانتستضيف مكتبة الإسكندرية فرقة "فرقتنا للفنون المسرحية" لتقديم عرضهم المسرحي الجديد "هو وهى"، تأليف وإخراج محمد عبد الهادي، على خشبة المسرح الصغير، يومي 20 و21 من فبراير الحالي، الساعة 7 مساء.يناقش العرض فكرة الحب في المجتمع المصري والصراعات التي تنشأ نتيجة علاقة الرجل بالمرأة، سو

سلوى عثمان





تستضيف مكتبة الإسكندرية فرقة “فرقتنا للفنون المسرحية” لتقديم عرضهم المسرحي الجديد “هو وهى”، تأليف وإخراج محمد عبد الهادي، على خشبة المسرح الصغير، يومي 20 و21 من فبراير الحالي، الساعة 7 مساء.

يناقش العرض فكرة الحب في المجتمع المصري والصراعات التي تنشأ نتيجة علاقة الرجل بالمرأة، سواء كانت هذه الصراعات في فترة ما قبل الخطوبة أو مرحلة الزواج ومشاكلها، ويحاول العرض إيجاد حلول بسيطة لمشاكل قد تهدم حياة زوجية كاملة وترسيخ فكرة تقبُّل الآخر؛ أيًّا كانت عيوبه أو مشاكله.

العرض بطولة أحمد الروبي، أحمد شريف، حسن علام، أحمد عاطف، شيماء عادل، محمد جمال، مادة فيلمية عمر عبد المحسن، إضاءة إبراهيم أحمد، إعداد موسيقي لعمر عبد المحسن، وفكرة الديكور لمحمد عبد الهادي مخرج العرض.