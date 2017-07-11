مكتبة الإسكندرية تطلق برنامج مكافحة التطرف.. الخميس

هبة حامدتستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق برنامج مكافحة التطرف والإرهاب فكريًا، الخميس المقبل، ويفتتح فعاليات البرنامج الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة.وقال الفقي إن المكتبة وضعت أول برنامج عربي متكامل لمكافحة التطرف والإرهاب فكريًا، هذا البرنامج يتضمن 30 دولة ثقافية للشباب من سن 15 إلى 35 سنة، ويشا

هبة حامد

تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق برنامج مكافحة التطرف والإرهاب فكريًا، الخميس المقبل، ويفتتح فعاليات البرنامج الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة.

وقال الفقي إن المكتبة وضعت أول برنامج عربي متكامل لمكافحة التطرف والإرهاب فكريًا، هذا البرنامج يتضمن 30 دولة ثقافية للشباب من سن 15 إلى 35 سنة، ويشارك في كل دورة 60 شاب.

وأشار الفقي إلى أن هذه الدورات تهدف إلى الإجابة عن تساؤلات الشباب حول القضايا المعاصرة، خاصة الأسئلة المثارة حول القضايا الخلافية الإسلامية.

وأكد الفقي أن الدورات تعطي الشباب جرعات من المعرفة حول التاريخ الإسلامي والأدب العربي والعمارة والفنون الإسلامية والثقافة القبطية واللغة العربية والفلسفة والنقد، وهذه الدورات ستنطلق في الإسكندرية والقاهرة في بيت السناري، وتتعاون فيها المكتبة مع وزارة الثقافة.