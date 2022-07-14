مكتبة الإسكندرية تطرح ممارسة عامة للتأمين الطبي على العاملين

أعلنت مكتبة الإسكندرية ، عن طرح الممارسة العامة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢، بين شركات التأمين والرعاية الطبية، لتوفير خدمات الرعاية الطبية للعاملين في المكتبة، لمدة عام.

ووفقًا لإعلان الممارسة، من المقرر سحب كراسة الشروط بدءًا من غد الأحد، في الثانية عشر ظهرًا، مقابل 569 جنيها، بالإضافة إلى سداد ٣٥٠ ألف جنيه كتأمين ابتدائي.

وحددت المكتبة موعدًا لفتح المظاريف الفنية، ليكون في السادس والعشرين من يوليو الجاري.

وتنص المادة 48 مكرر3 –(2)، من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين، علي أن “تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصري بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، كما تلتزم بعدم التدني في الاسعار إلي الحد الذي يضر بصناعة التامين بقصد الحصول علي العمليات، ويحظر عليها الإشتراك في الممارسة علي أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة لاتزال قائمة”.

ويصل عدد العاملين في مكتبة الإسكندرية، إلي 2400 موظف، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة.

ومن المعروف أن مكتبة الإسكندرية القديمة، عُرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملَكية أو المكتبة العظمى ، وهي كبرى مكتبات عصرها.

ووفقًا لموسوعة ويكيبيديا، شيد بطليموس الأول مكتبة الإسكندرية القديمة ، ويقال إنه تم تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر قبل ثلاثة وعشرين قرنا، ويقال أيضا أنه تم تأسيسها على يد بطليموس الثاني، في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، عام (285 ـ 247) قبل الميلاد تعرضت المكتبة للعديد من الحرائق وانتهت حياتها في عام 48 ق.م وفي عام 2002 تم إعادة بنائها تحت اسم مكتبة الإسكندرية الجديدة.