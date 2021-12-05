الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الخامس من مجلة «ذاكرة العرب»

يضم العدد الخامس من مجلة ذاكرة العرب ورقة بحثية عن التأثيرات الوافدة على أدوات ومعدات الحرب خلال العصر المملوكي
مها يونس 3:00 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 3:00 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مشروع ذاكرة العرب؛ العدد الخامس من مجلة “ذاكرة العرب”، ويتناول العدد موضوعات متنوعة على غرار الحيل النارية في العسكرية المملوكية، والرمح بين النظرية والتطبيق في تعاليم الفروسية.

تتنوع موضوعات البحوث في هذا العدد لتشمل دراسات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، لباحثين متخصصين من المصريين والعرب والأجانب، عن مخطوطات الفروسية المملوكية في ضوء المخطوطات العربية، ومصادر تاريخ الفروسية في العصر المملوكي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تكتيكات الحصار في عصر دولة المماليك البحرية.

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كما يضم العدد الخامس من مجلة ذاكرة العرب ورقة بحثية عن التأثيرات الوافدة على أدوات ومعدات الحرب خلال العصر المملوكي، وكذلك الملابس الحربية الواقية من المواد الحارقة في العسكرية المملوكية، كما تلقي الضوء على تقنيات صناعة الملابس العسكرية المملوكية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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