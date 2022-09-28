مكتبة الإسكندرية تستنكر إهانة العاملين بها في أحد المسلسلات

في بيان عاجل أصدرته مكتبة الإسكندرية اليوم، استنكرت ما تم ذكره من إهانة للعاملين بالمكتبة بأحد المشاهد التمثيلية التي عُرضت خلال المسلسل الدرامي “أعمل إيه”، المذاع على قناة DMC ومنصة WATCH IT.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية خلال البيان الصحفى، أنها ترفض بشكل قاطع ما جاء في المشهد من إهانة لموظفي المكتبة، وأكدت أن كل العاملين فيها من المواطنين المصريين الشرفاء.

كما أكدت أن المعيار الأصلي للحكم على البشر هو الكفاءة المهنية والإخلاص للوطن، وأن أي وصف يقلل من شأن المهنة والوظيفة يخرج عن مبادئ المساواة التي يقرها الدستور.