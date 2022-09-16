مكتبة الإسكندرية تحصل على الدرع الفضية من «يوتيوب»

تسلم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الخميس، الدرع الفضية من موقع اليوتيوب، وذلك بمناسبة وصول عدد المتابعين لقناة مكتبة الإسكندرية على اليوتيوب إلى أكثر من مئة ألف مشترك لتصبح قناة موثقة رسميًا حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية لمحتواها المرئي (youtube.com/user/BAchannel).

وأشاد موقع يوتيوب بجهود المكتبة في التواصل الفعال والمثمر مع الجمهور، وقدرتها على بناء مجتمع ثري ومتنوع من المتابعين من خلال المحتوى العلمي والثقافي والتعليمي الذي تقدمه لرواد الموقع.

يأتي ذلك تتويجًا لإسهامات مكتبة الإسكندرية في إثراء المحتوى المرئي من خلال إنتاجها المتنوع المذاع على قناتها على اليوتيوب من برامج وأفلام وثائقية.

وكانت إدارة الأستوديو التليفزيوني بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية قد طورت رؤية جديدة في صناعة وإدارة المحتوى المرئي للقناة منذ بدء جائحة كورونا في عام 2020 بهدف التوسع في نشر رسالة المكتبة والسعي للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين باختلاف اهتماماته وفئاته العمرية.

وظهر ذلك من خلال التغطية الإعلامية وأعمال التوثيق والتصوير والأرشفة لكافة فعاليات المكتبة وأنشطتها التي أقامتها على الصعيد الرقمي والتي لم تتوقف في ظل جائحة كورونا، بهدف بناء الذاكرة المرئية للمكتبة وتسويقها إعلاميًا وإظهارها بشكل يليق بمكانتها ودورها الثقافي مع بناء علاقات قوية مع الهيئات والمؤسسات المختلفة.

جدير بالذكر أن قناة مكتبة الإسكندرية على اليوتيوب تحتل المركز الثاني عالميًا بين المكتبات بعد مكتبة الكونجرس الأمريكية من حيث عدد المتابعين والفيديوهات، حيث قد بلغ عدد متابعين قناة اليوتيوب 101,630 متابع وعدد الفيديوهات التي تم إنتاجها حوالي 1824 فيديو حتى سبتمبر 2022.