مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية ثورة 1919

مها يونستحتفل مكتبة الإسكندرية بمئوية ثورة 1919، بحفل غنائي يحييه حفيد سيد درويش فنان ثورة 1919، "إيمان البحر درويش" الذي يغني أغاني جده بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه الجديدة.ووفقاً لتصريحات الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، قد دُعي للحضور عدد من أقطاب الوفد، في مقدمتهم رئيس الحزب والسك

مها يونس

تحتفل مكتبة الإسكندرية بمئوية ثورة 1919، بحفل غنائي يحييه حفيد سيد درويش فنان ثورة 1919، “إيمان البحر درويش” الذي يغني أغاني جده بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه الجديدة.

ووفقاً لتصريحات الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، قد دُعي للحضور عدد من أقطاب الوفد، في مقدمتهم رئيس الحزب والسكرتير العام، مصطفى الطويل رئيس شرف الحزب، والوزير الأسبق منير فخري عبد النور، عمرو موسى، الدكتور محمود أباظة رئيس الحزب الأسبق، وعدد من الرموز الوطنية من كافة الإتجاهات.

وأضاف “الفقي” أن المكتبة تشارك في المناسبات الوطنية، سواء السياسية وغير السياسية، وأن ثورة 1919 علامة فارقة في تحديد ملامح الهوية المصرية حيث تطبق شعار سعد زغلول “مصر للمصريين”، مُضيفاً بأن ثورة 1919 كانت نقطة تحول نحو الوحدة الوطنية والليبرالية، ووضع الدين في مكانه الرفيع بعيدًا عن تلوث السياسة.

جدير بالذكر أن ثورة 1919 جاءت لتؤكد على الهوية المصرية ومبدأ المواطنة في المجتمع المصري، وهي من الثورات الشعبية التي يتأملها العالم بقدر كبير من الاعتزاز، وقد سعت ثورة 1919 إلى التحرر من الإحتلال والبحث عن الديمقراطية، وأكدت على قيمة المواطنة من خلال تجليات ثقافية ووطنية جسدت وحدة الشعب المصري.

وتهتم مكتبة الإسكندرية بتوثيق الحركة الوطنية المصرية على مر العصور، وذلك من خلال مشروعاتها التوثيقية، ومنها برنامج “ذاكرة مصر”، ويتيح موقع ذاكرة مصر المعاصرة مجموعة كبيرة من الصور والوثائق والصوتيات والخطب والمواد الصحفية والكتب والطوابع التي توثق لثورة 1919