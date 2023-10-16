مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء



تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمؤسسة الألمانية هانس زايدل وجمعية عطاء الخيرية، وذلك يوم الخميس 19 أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبوقير.



وتهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على مكفوفي مصر لنشر الوعي عن حقوقهم، وأهمية استخدام العصا في حياة المكفوفين والسير بها بشكل آمن في طريق ممهد، والمشاكل التي يواجهونها، وحث الجهات المعنية والمجتمع المدني على القيام بدورهم وواجبهم تجاههم.



وتتضمن فعاليات الحدث هذا العام فقرات عديدة منها عرض تقديمي عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تطور العصا البيضاء، وكلمة عن دور العصا البيضاء في حياة المعاقين بصريًّا (تجارب حياتية)، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية بين المكفوفين وأقرانهم من المبصرين.

هذا وسوف يتضمن الحفل أيضًا تكريم مجموعة من المتميزين في المجالات المختلفة، وأخيرًا سيتم ختام اليوم بعرض مسرحي بعنوان (واحد / صفر)؛ من تقديم فرقة (عكس عكاس) للفنون والمسرح.



وتأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية.

يأتي هذا بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.