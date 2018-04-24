مكتبة الإسكندرية تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد

مها يونس: نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، و أكاديمية شرطة دبي، ومؤسسة زايد الدولية للبيئة، بحضور الدكتور مصطفى…

مها يونس:

نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، و أكاديمية شرطة دبي، ومؤسسة زايد الدولية للبيئة، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد أحمد بن فهد، رئيس أكاديمية شرطة دبي، وجمعة مبارك، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة.

وقال “الفقي”، إن الشيخ زايد رجل ملأ الدنيا وشغل الناس ، لأنه لم يكن يومًا طرفًا في نزاع ولكن دائما كان طرفًا في حل النزاعات، ولذلك أحبه العرب كثيرًا، ويوم رحيله كان يوم حزن عام في المنطقة العربية، مؤكدًا أن له مكانة خاصة لدى مصر ووضع في مكان لائق في القلب المصري، لما قدمه من مساندة إلى مصر في السراء والضراء، ولذلك تم صنع تمثال له تقديرًا لمجهوده وعرفانًا بجميله.

وأشار إلى أنه عندما وقع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اتفاقية كامب ديفيد، كان للشيخ زايد موقف نبيل ومنفرد عندما شعر بالموقف الصعب الذي وضع العرب به مصر، موضحا أن الاحتفالية تعد مناسبة طيبة بالنسبة لمكتبة الإسكندرية، خاصة وأن الشيخ زايد كان له إسهام كبير في إنشائها، كما كان نموذجًا رفيعًا للعطاء لن ينساه المصريون.

وأضاف”أتذكر بدايات نشأة الإمارات العربية، وكان حدثا مدويا لكون الاتحاد، نجح بقيادة شاب عربي، وجاء في وقت ساد فيه الإحباط في الأمة العربية نتيجة ما حدث في حرب 1967، وشعر المصريون في وقتها أن نشأتها بداية جديدة لتعزيزها”، مشيرًا إلى أن أغلب الوحدات العربية فشلت عدا النموذجين السعودي والإماراتي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، إن الشيخ زايد ساهم بإنجازات عديدة وفريدة على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، وحرص على أن تكون الإمارات دولة العطاء والخير والمحبة حتى وصلت الأيادي البيضاء للدولة إلى شتى بقاع الأرض على مختلف دياناتهم وثقافتهم وأجناسهم، وواصل الشيخ خليفة بن زايد السير على نهج الشيخ المؤسس في نشر الخير.

وأكد أن مشاعر الحب والامتنان التي يكنها الشعب المصري لدولة الإمارات ولشعبها، لا تأتي من فراغ ولكن نتيجة مواقف صادقة أثبتتها الأيام، مشددًا على أن الشعب المصري بأكمله والقيادة السياسية تعتز بالدور المتواصل الذي تقوم به دولة الإمارات في مساندة مصر.