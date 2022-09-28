مكتبة الإسكندرية: «المتحدة» قدمت اعتذارا عقب مشهد مسئ لموظفينا في «أعمل إيه»

أصدرت مكتبة الإسكندرية بيانا صحفيا ثانياً بشأن ما ورد من إساءة إلى موظفيها بأحد المشاهد التمثيلية التي عُرضت خلال المسلسل الدرامي “أعمل إيه” المُذاع علي قناة DMC .

وأكدت علي أن عمرو الفقي؛ العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هاتف الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك لتقديم كامل الاعتذار عن الإساءة غير المقصودة التي عرضت خلال العمل الدرامي.

وكرر الإعتذار أيضاً لجميع العاملين بهذه المؤسسة العريقة، وأنه سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة نحو حذف هذا المقطع وعدم عرضه.

كما وجه أنه سيتم تقديم مكتبة الإسكندرية بالشكل اللائق الذي يعطيها قدرها ومكانتها كمؤسسة رائدة لها وضعها المحلي والدولي.

وكانت المكتبة استنكرت في بيان سابق ما تم ذكره من إهانة للعاملين بالمكتبة بأحد المشاهد التمثيلية التي عُرضت خلال المسلسل الدرامي “أعمل إيه”، المذاع على قناة DMC ومنصة WATCH IT.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية أنها ترفض بشكل قاطع ما جاء في المشهد من إهانة لموظفي المكتبة، وتؤكد على أن كل العاملين فيها من المواطنين المصريين الشرفاء، كما تؤكد على أن المعيار الأصلي للحكم على البشر هو الكفاءة المهنية والإخلاص للوطن، وأن أي وصف يقلل من شأن المهنة والوظيفة يخرج عن مبادئ المساواة التي يقرها الدستور.