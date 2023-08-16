«مكة» لخدمات المعتمرين بالسعودية: زيادة طفيفة في أسعار برامج العمرة للموسم الجديد

قال حازم رجب مدير إدارة العمرة في شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين، إن نشاط الشركة في السوق المصرية كان محدودا خلال الموسم الماضي، إذ تم تنفيذ خدمات لنحو 1800 معتمر مصري.

وأضاف رجب في تصريحات لـ”المال”، أن أسعار الخدمات والبرامج سوف تشهد زيادة طفيفة خلال الموسم الجديد.

وتابع أن وزارة الحج والعمرة تعمل على تطوير المنظومة الإلكترونية، موضحا أن رسوم تأشيرة العمرة تبلغ 605 ريال سعودي وتشمل تكاليف الاستقبال والتوديع والمتابعة والإشراف.

ولفت إلى أن التسهيلات التى أقرتها المملكة العربية السعودية في إصدار التأشيرات وتنوعها ساهم في استقبال فنادق مكة والمدينة لأعداد أكبر من الزائرين.

جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الثاني والعشرين للسياحة العربية والعمرة، الذي انعقد في القاهرة على مدار يومين خلال الشهر الجاري.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت في يوليو الماضي، عن بدء موسم العمرة لعام 1445هـ من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا”، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

وتأتي التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، ضمن مجموعة من التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخرا، ومن بينها تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية.