مكان 360.. أول معرض سياحي افتراضي ينطلق 25 أغسطس

خاصينطلق الجمعة 25 أغسطس المقبل، أول معرض سياحي افتراضي تحت عنوان "معرض مكان 360"، بهدف توفير أفضل العروض السياحية المصرية. المعرض الذي ينهي يوم 31 أغسطس المقبل، وفق بيان يضم مجموعة متميزة من الشركات السياحية والمنتجعات والفنادق التي تقدم عروضها للشباب من خلال تقنية جديدة و هي ا

خاص

ينطلق الجمعة 25 أغسطس المقبل، أول معرض سياحي افتراضي تحت عنوان “معرض مكان 360″، بهدف توفير أفضل العروض السياحية المصرية.

المعرض الذي ينهي يوم 31 أغسطس المقبل، وفق بيان يضم مجموعة متميزة من الشركات السياحية والمنتجعات والفنادق التي تقدم عروضها للشباب من خلال تقنية جديدة و هي الجولة الافتراضية أو الـ” Virtual Tou ”

وأوضح البيان الصادر عن مؤسسة “مكان شريف” التي تشرف على المعرض أنه “عبر هذه التقنية يستطيع الشباب التجول داخل المعرض كأنهم في معرض على أرض الواقع والتعرف على عروض الشركات من أماكنهم، مما يوفر عليهم الوقت والجهد”.

وأشارت المؤسسة أن التقنية المستخدمة هي الأول بمصر والشرق الأوسط ويمكن زوار المعرض من التفاعل مع كل الأماكن بالمعرض من خلال شبكة إنترنت و كمبيوتر أو جهاز محمول من الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أن التقنية الحديثة المستخدمة بالمعرض تسهل على الشركات المشاركة بالمعرض التسويق لنفسها بشكل أكثر فاعلية.

الجدير بالذكر، أن ” مكان شريف”، بدأت عملها في الإسكندرية منذ يناير 2017، من خلال دورها في رعاية التسويق الرقمي في معرض الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السنوي للتوظيف

وتشير المؤسسة إلى أنه يجري في الوقت الحالي التجهيز لتنظيم المعرض بشكل دوري كل عام بهدف إعادة الثقة و الجذب للسياحة العالمية و خاصة سياحة الشباب إلي مصر و منتجعاتها و آثارها العريقة.