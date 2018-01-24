مكان فى القصر.. MBC مصر2 تبدأ عرض الدراما الاجتماعية

محمد فتحىتبدأ قناة MBC مصر2، بداية من الأحد المُقبل وبشكل يومى عرض الدراما الاجتماعية "مكان في القصر" على شاشتها.ويضم مسلسل "مكان في القصر" نُخبة من النجوم منهم، غادة عادل، باسل خياط، فادية عبد الغنى، تامر هجرس، عمرو عابد، الهام عبد البديع، محمود الجندى، مجدى بدر، تقلا شمعون، سناء شافع، وآخر

محمد فتحى

تبدأ قناة MBC مصر2، بداية من الأحد المُقبل وبشكل يومى عرض الدراما الاجتماعية “مكان في القصر” على شاشتها.

ويضم مسلسل “مكان في القصر” نُخبة من النجوم منهم، غادة عادل، باسل خياط، فادية عبد الغنى، تامر هجرس، عمرو عابد، الهام عبد البديع، محمود الجندى، مجدى بدر، تقلا شمعون، سناء شافع، وآخرين، والمسلسل من تأليف محمود البزاوي، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث مسلسل “مكان في القصر” في إطار اجتماعي حول الفتاة الشابة “ملك” التي يرحل والدها عن الدنيا دون أن يعلن أمام عائلته أن له ابنة، ويحتفظ بالسر حتى وفاته ولا يبوح به إلا لمدير القصر الذي يعيش فيه، وتبدأ “ملك” رحلة شاقة من البحث واسترداد حقها وهو ما يضعها وجها لوجه أمام عائلتها التي ترفض الاعتراف بها، ويحاول أفرادها الاستيلاء على ميراثها في القصر.

جدير بالذكر أن المسلسل سوف يعرض يومياً من الأحد للخميس في تمام الساعة 6:00 مساءً، ويُعاد الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضُه الأحد 28 يناير.