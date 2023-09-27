«مكانك» تتأهب للتوسع في العاصمة الإدارية العام المقبل

تسعى شركة مكانك العاملة فى خدمة المكاتب الفندقية ومساحات العمل وإدارة المبانى الإدارية إلى زيادة المساحة المتعاقد على إدارتها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى بلغت حوالى 10 آلاف متر مربع، ومن المقرر تشغيلها فى بداية 2024، بحسب محب زكى رئيس مجلس الإدارة.

قال زكى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن «مكانك» تعاقدت على إدارة عدد 2 مبنى بمنطقة Mu203 بالعاصمة الجديدة بجوار الحى السكنى الثانى R2.

وأوضح أن الموقع الأول بداخل مشروع كابيتال برايم بالقرب من مطار العاصمة والمدينة الرياضية ومساحته 4000 متر مربع تقريبًا، والثانى بمشروع «ابيك كومبلكس» من شركة إيجى هولدنج فى مدخل العاصمة على مساحة 6431 متراً.

وتأسست مكانك يناير 2014 بهدف تلبية احتياجات أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية، حيث واجهت صعوبات عديدة فى البداية نظرًا لعدم توافر المعلومات الكافية عن طبيعة شركات إدارة مساحات العمل.

وقال زكى إن بداية الانطلاق كانت صعبة لاسيما أن هذا النوع من الخدمة كان غير متعارف عليه بقوة بين مجتمع الشركات الناشئة، ثم تم اعتماد استراتيجية تسويقية فعالة قادت الشركة إلى الحصول على التعاقد الأول بعد 18 يومًا فقط.

ولفت إلى أن تلك الاستراتيجية التى تعتمد فى المقام الأول على جودة الخدمات وكفاءة العامل البشرى بالشركة أدت إلى تحول «مكانك» من مجرد موقع يضم 5 مكاتب صغيرة فى 2014، إلى 12 فرع يتضمن أكثر من 200 غرفة بحوالى 1000 مكتب كامل الخدمات وموزعين بعدد 5 مواقع فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى داخل القاهرة والجيزة والاسكندرية.

وأضاف أن الشركة بدأت فى عامها الأول بـ 20 عميل من الشركات الناشئة، ثم تجاوز عدد العملاء المستفيدين من خدمات «مكانك» 3000 شركة حاليًا.

وأشار إلى أن «مرسول» لخدمات التوصيل بدأت فى مصر فى مقر «مكانك»، فضلًا عن وجود فروع شركات فودافون والسويدى إلكتريك وغيرها الكثير من الشركات المحلية والدولية.

ولفت إلى أن «مكانك» توفر مساحات مكتبية وإدارية وتدريبية متنوعة ومجهزة بكافة الاحتياجات لتلبية المتطلبات المهنية.

كما أن الشركة تتيح التصميم والأثاث الذى يعكس ثقافة وطبيعة الشركة، لمراعاة المتطلبات المهنية للشركات الناشئة وميزانياتها مع ضمان خدمة إدارية شاملة وخلق بيئة تعاونية.

وأضاف أنها توفر أيضًا مكاتب افتراضية، موضحًا أن المساحات الافتراضية هى مواقع قانونية تشمل كافة الإجراءات اللازمة، إلا أنها لا تتضمن تخصيص مساحة عينية محددة، مؤكدًا أن شركة مكانك تعد الرائدة فى هذا النوع من الخدمات.

وأوضح أن ذلك يتماشى مع توجيهات الدولة لتأسيس شركات من خلال الإخطار الرقمى ، حرصًا على دعم قطاع المؤسسات الناشئة، وإزالة جميع المعوقات أمامها، والسماح بإنشاء «الافتراضية» دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والمزيد من التيسير.

وأكد أن الشركة تسعى جاهدة دائمًا لضمان التميز فى الإدارة، وتقديم الخدمات عالية الجودة، والمواقع المتطورة.

وأشار إلى أن «مكانك» تمتلك فريق عمل يعد نقطة القوة الرئيسية للشركة ومقسم إلى 30 إدارى و70 موظف على أعلى درجة من الكفاءة والتميز.

يشار إلى أن الفرع الرئيسى لشركة مكانك يقع بمدينة المعادى ، وتمتلك فروع أخرى فى التجمع والإسكندرية والجيزة، ويبلغ رأس مالها 40 مليون جنيه.

وتسعى إدارة الشركة إلى استهداف التوسع فى المنصورة والعلمين الجديدة، علاوة على فتح فرع جديد فى كل من سموحة بالإسكندرية والتجمع، وفقاً لزكى.

وأكد أن الشركة لديها خطة طموح للتوسع فى الأسواق الخليجية وستبدأ التنفيذ بالتركيز على السعودية فى ظل تزايد الطلب على تلك الخدمات.

جدير بالذكر أن شركة SYS لإدارة المنتجعات المشروعات الفندقية انضمت كشريك مساهم فى مكانك بنسبة %20 فى عام 2017، و%80 حصة محب زكى رئيس مجلس الإدارة.

