مكافحة «كورونا» بالأغاني.. «لسه الأماني ممكنة»

على صوتك على صوتك بالغنى لسة الأغانى ممكنة ممكنة.. غناها المطرب الكبير، محمد منير، قبل سنوات، ولا تزال صالحة في مواجهة فيروس كورونا مع تنامي الأغاني التي ظهرت للتوعية وتقديم النصائح.

على صوتك على صوتك بالغنى لسة الأغانى ممكنة ممكنة.. غناها المطرب الكبير، محمد منير، قبل سنوات، ولا تزال صالحة في مواجهة فيروس كورونا مع تنامي الأغاني التي ظهرت للتوعية وتقديم النصائح كسلاح جديد لكفاح المرض.

ومؤخرا قرر بعض المطربون التفاعل مع أزمة فيروس كورونا الذي يهدد مصر والعالم حاليا ، والتضامن مع الجمهور في هذه الأزمة بطرح أغنيات جديدة لهم تناقش الوضع الذي نعيشه في تلك المحنة العصيبة .

وطرحت الفنانة المغربية سميرة سعيد اغنية جديدة بعنوان “واقع مجنون” كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد وألحان أشرف سالم وتوزيع موسيقي خالد نبيل.

وطرح الملحن عزيز الشافعي “شد اللحاف على وسطك” مستعينًا باللحن المعروف لأغنية ” شد الحزام” للموسيقار سيد درويش.

كما طرح الفنان أحمد سعد أغنية بعنوان” ازمة وهاتعدي” وقام بنشر مقطع منها من داخل منزله ، وقام الفنان مجد القاسم ايضا بتقديم اغنية بعنوان” خليك في البيت” كلمات الشاعر الغنائي صلاح عطية .

وأطلقت فرقة MTM أجدد أغنياتها “آه من الكورونا”، والتي جاءت فكرتها بعد تفشي وباء كورونا في العالم، ونجحت الأغنية في غزو تطبيق “التيك توك” لأول مرة، واستهدفت دعوة بقاء الجمهور في المنازل، وحرصهم على التغذية الجيدة لرفع معدل المناعة داخل الجسم.



كما قدم الإعلامي جابر القرموطى، خلال برنامجه “الكلام على إيه”، المذاع على شاشة “الحياة”، أغنية توعوية عن عدوى فيروس كورونا بعنوان “يابا يابا من الكورونا”، وهى مستوحاه من أغنية “يابا يابا من المجنونة”، كما تناول الإعلامى انتشار الشائعات حول فيروس كورونا.

مجد القاسم : أحترم كل الفنانين الذين قدموا اغنيات مثلي في الآزمة

قال الفنان مجد القاسم إنه أراد بأغنية “خليك في البيت” تضمين رسالة هامة من خلال الموسيقى في هذه الأزمة الحالية.

ولفت إلى أنه أحب أن يكون على تماس وتضامن مع الناس في الأزمة، مشيرا إلى أنه قام بتسجيل الأغنية في الاستوديو في يوم واحد فقط ورد فعل الجمهور عليها كان إيجابيا.

وأشار إلى أن الأغنيات الأخرى التي قدمتها سميرة سعيد وأحمد سعد تحترم، لأنهم بذلوا مالا وجهدا ليقدموا عملا فنيا للجمهور ولم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه أزمة فيروس كورونا مثل آخرين .

وتابع القاسم أن أي فنان يسعى للمشاركة بعمل فني هذه الأيام ليتضامن مع الجمهور، ويحاول إيصال رسالة معينة من خلاله يجب أن يشكر ويحترم .

أحمد البرازيلي : الأزمة ليست في الأغنيات وإنما في مود الجمهور حاليا

ويرى الملحن أحمد البرازيلي، أن هذه الأغنيات برغم أنها أغنيات تطرح في وقت معين، ولايوجد مزاج أو مود عام للناس حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا لكن هذه الأغنيات قد تكون سببا في تحميس الناس وقت الأزمة الحالية.

وتابع أن الأزمة ليس في الأغنيات المطروحة حاليا من سميرة سعيد أو أحمد سعد وغيرهم ، وإنما في مدى تقبل الجمهور لأي عمل فني الفترة الحالية من الأساس .

وأوضح أن المطرب ليس لديه سلاحا يعبر به عن تضامنه مع الناس سوى بفنه وأغنياته التي يقدمها للجمهور ،لذلك شئ جيد أن يفكر أي مطرب في تقديم أغنية تناقش الأزمة الحالية لفيروس كورونا العالمي مثل واقع مجنون لسميرة سعيد .

من وحي اغنية شد الحزام لخالد الذكر سيد درويش و المبدع بديع خيري



شد اللحاف#خليك_في_البيت

RETWEET PLZ

🇪🇬❤🙏🙏 pic.twitter.com/zchgBtq92K— عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) March 20, 2020

صلاح عطية : قررنا تقديم أغنية تناقش الأزمة بجملة خليك في البيت

وأكد الشاعر الغنائي صلاح عطية الذي تعاون مع الفنان مجد القاسم في أغنية “خليك في البيت” ، أنه قرر مع مجد القاسم تقديم أغنية تناقش الأزمة الحالية لفيروس كورونا بشكل رسمي وتسجيلها في الاستوديو وليست مجرد أغنية قديمة تم طرحها مثلا لتناسب موضوع أزمة كورونا الحالية .

وتابع أنه تعمد في الأغنية طرح كلمات مثل لو كنت ابن بلد واصيل ماتنشرش إشاعات بدون دليل ، لكن الجملة الأساسية في الاغنية التي ركز عليها ” خليك في البيت ” حماية لبيت ونفسك .

وأوضح أن هذه الاغنيات تساهم في قيام الفنان بدوره المنوط به في أي قضية أو أزمة وطنية هامة تخص مجتمعه المصري والعربي ، وتلمس مشاعر الناس لأننا في النهاية نساهم في تقديم توعية للجمهور وليس للتواجد فقط في وقت أزمة .