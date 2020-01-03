مكافحة المخدرات: 40 قضية إتجار بمحيط الكافتيريات في 4 أيام (صور)

عدد المتهمين فيها 49 متهمًا.

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، عن 40 قضية إتجار في المواد المخدرة بمحيط الكافتيريات والأكشاك، من خلال توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة بنطاق محافظات الجمهورية، خلال أربعة أيام.

حملات لحماية الشباب من المخدرات

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها -اليوم الجمعة، أن الإدارة وجهت حملاتها بمحيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، لحماية الشباب وحفظ الأمن، وذلك عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.





يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.

ووفقًا لبيان الوزارة، أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، بلغ عدد المتهمين فيها 49 متهمًا.





هيروين وآيس وترامادول

وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على كمية من مخدر الحشيش، وزنت 19,105 كيلو جرام، وهيروين 2,655 كيلو جرام، مخدر الآيس 6,150 كيلو جرام، 49,330 قرص مخدر لعقار الترامادول، 260 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمين قدرها 14,320 ألف جنيه، 214,000 ألف عملات أجنبية أخرى، 48 هاتف محمول، 9 سيارات، 5 دراجات نارية، 7 قطع سلاح أبيض، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.





ونفذت 6 حكم جنحة، 2 حكم جناية، كما اتخذت الإجراءات القانونية وتحررت المحاضر للعرض على النيابة العامة.

وأكد قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، على مواصلة حملاته المكثفة بمحيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية، لضبط مروجي المواد المخدرة.