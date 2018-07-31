مكافحة الفيروسات الكبدية وقضايا مؤتمر الشباب.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى مسشتار الأمين العام لجامعة الدولة العربية للشؤون العسكرية فى"الحياة فى مصر" يحل اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفًا ببرنامج "الحياة فى مصر" فى السابعة مساءً. ويتحدث مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، عن أوضاع القضايا الإقل

رحاب صبحى



مسشتار الأمين العام لجامعة الدولة العربية للشؤون العسكرية فى”الحياة فى مصر”

يحل اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفًا ببرنامج “الحياة فى مصر” فى السابعة مساءً. ويتحدث مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، عن أوضاع القضايا الإقليمية وموقف الجامعة العربية من الصراعات فى ليبيا واليمن وسوريا، كما يستعيد ذكرياته فى حرب السادس من أكتوبر. البرنامج يقدمه الإعلامى كمال ماضى.





مشروع قانون الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة موضوع آخر النهار

يتناول الإعلامي معتز الدمرداش، فى الثامنة مساءً، على قناة النهار، قضية تنظيم النسل ومشروع قانون الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة. ويستضيف “الدمرداش”، اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، والنائبة هالة أبو السعد، ومحمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ورمضان جمعة حارس عقار وزوجته هبة حسن، لديهم 6 أبناء، ويرفض مشروع القانون.

القضايا المطروحة بمؤتمر الشباب موضوع “مساء DMC”

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء DMC، في التاسعة مساءً، النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر. ويعلق السويدي، خلال اللقاء، على القضايا المطروحة بمؤتمر الشباب، ويكشف كواليس منح الثقة للحكومة وأبرز الملاحظات على البرنامج والقوانين المطروحة على البرلمان في دورة الانعقاد المقبلة، وماذا عن موقف البرلمان من جلسات الكونجرس الأمريكي عن حقوق الإنسان بمصر.





“على مسئوليتى” يكشف كواليس جديدة من داخل قطر

فى حلقة خاصة يكشف برنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة “صدى البلد” فى الثامنة مساءً، أسرارًا وكواليس تُنشر لأول مرة من داخل قطر، عن نظام تميم بن حمد، وممارساتهم الإرهابية.

“90 دقيقة” يعرض تفاصيل المشروع القومى لعلاج المصريين من فيروس سى على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، فى الثامنة مساءً، على قناة المحور، الدكتور يحيى الشاذلى، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى حلقة خاصة عن تفاصيل وإنجازات المشروع القومى لعلاج المصريين من فيروس سى. ويستعرض الدكتور الشاذلى إنجازات مصر على مدار السنوات الأربع الماضية فى ملف علاج المصريين من فيروس سى وكيف تحولت مصر من دولة كانت من أكثر الدول معاناة وانتشارًا للمرض، لدولة قاربت على اﻻنتهاء من علاج جميع المرضى، باإضافة إلى علاجها مرضى آخرين من دول أخرى.

ويقدم الدكتور الشاذلى مجموعة من اﻻرشادات الطبية والصحية لمرضى فيروس سى الذين تم شفاؤهم حتى ﻻ يعود لهم المرض والذين ما زالوا يتلقون العلاج، كما يكشف كيفية معرفة المشاهد إصابته بفيروس سى وماذا يفعل فور علمه بإصابته بهذا المرض.