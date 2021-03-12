«مكافحة التهريب الجمركى» بالإسكندرية تحرر 174 محضر ضبط وتهرب لبضائع متنوعة

بلغت قيمه المضبوطات 2 مليون و129 ألفًا و15جنيهًا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، تحت إشراف محمود عبدالواحد، بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية، برئاسة عادل نافع، من تحرير 174 محضر ضبط لبضائع متنوعة بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، خلال شهري يناير وفبراير، ببعض المحلات التجارية والأكمنة المتحركة بالإسكندرية .

وتشكلت لجنة الضبط من تامر زهران، ومحمد عيسي، وهاني شعبان، وعلاء حسن، وسامح خشب، وسيد شعبان، ومحمد شحاتة، مفتشى المكافحة، تحت إشراف عبدالسلام طارق العشرى، مدير إداره التحريات والضبط، وطارق زاهر فراويلة، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى، ومن مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية، إيهاب مدكور، ومحمود عبدالقادر، وباسم زايد، وأحمد حلمي، وعادل الركايبي، وأحمد عبدالمنعم، والقوة المرافقة .

وتم تحرير 174 محضر تهرب جمركى، وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ملابس وأدوات منزلية، وقطع غيار السيارات ومستحضرات تجميل، وعدد يدوية، وأدوات صحية، وإطارات، ورولات أقمشة، وإكسسوار محمول، وأثاث مكتبي .

وجميع المضبوطات مستوردة، وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب، والرسوم الجمركية عنها، بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020 .

وبلغت قيمه المضبوطات 2 مليون و129 ألفًا و15جنيها، وتم التصالح في جميع المحاضر، بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.