مكافحة التهرب الجمركي في القاهرة تضبط 126 زجاجة خمور

في إطار الجهود الميدانية المتتالية التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية في مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة وللمرة الثالثة خلال أسبوع ، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من تحرير وضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناءا على معلومات سرية معلومات توفرت لدي مباحث الأموال العامة بقيام محل بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم .

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع مفتشي مباحث الأموال العامة ولجنة مكونة كلآ من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وفيصل حربي مدير إدارة الشؤن القانونية ومحمد فؤاد وطارق عبد العزيز وخالد عويس ومينا جمال ووليد حسن رؤساء الأقسام وقوة من الشرطة السريين.

وتم ضبط عدد 126 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة ملصق عليها بندرول الإستخدام الشخصي وغير مصرح ببيعه خاص بالاسواق الحرة .

كما تم ضبط مبلغ 95 ألف جنية (حصيلة البيع ) وعدد من العملات الأجنبية )وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون و663 ألف جنيه .

وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 946 لسنة2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهمون بطلب تصالح وجارى سداد المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.