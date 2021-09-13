اقتصاد وأسواق

مكافحة التهرب الجمركي في القاهرة تضبط 126 زجاجة خمور

للمرة الثالثة خلال أسبوع
السيد فؤاد 1:53 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 1:53 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

في إطار الجهود الميدانية المتتالية التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية في مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة وللمرة الثالثة خلال أسبوع ، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من تحرير وضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناءا على معلومات سرية معلومات توفرت لدي مباحث الأموال العامة بقيام محل بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم .

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 9-9-2021 فى مصر

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع مفتشي مباحث الأموال العامة ولجنة مكونة كلآ من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وفيصل حربي مدير إدارة الشؤن القانونية ومحمد فؤاد وطارق عبد العزيز وخالد عويس ومينا جمال ووليد حسن رؤساء الأقسام وقوة من الشرطة السريين.

اقرأ أيضا  استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-9-2021

وتم ضبط عدد 126 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة ملصق عليها بندرول الإستخدام الشخصي وغير مصرح ببيعه خاص بالاسواق الحرة .

كما تم ضبط مبلغ 95 ألف جنية (حصيلة البيع ) وعدد من العملات الأجنبية )وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون و663 ألف جنيه .

وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 946 لسنة2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهمون بطلب تصالح وجارى سداد المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة .

اقرأ أيضا  «الجمارك» تُكثف الدورات التدريبية على نظام التسجيل المسبق

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

تنفيذ 31 مشروعاً في القاهرة والجيزة بمنحة أوروبية بقيمة 240 مليون جنيه

سمر السيد 12:31 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

رسميا.. إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية (مستند)

السيد فؤاد 12:12 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

مديرية التموين في مطروح تشن عدة حملات وتحرر 33 محضر مخالفة

معتز محمود 10:52 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًّا إلى أعلى مستوى منذ 13 عامًا.. والطن يسجل 2924 دولارًا

هيثم سمير 5:36 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

تطعيم العاملين بالقوى العاملة بالإسكندرية ضد «كورونا»

دعاء حسني 5:08 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

«القوى العاملة» : إيقاف سياحة العبور لمدة 14 يومًا من الأردن للسعودية ابتداء من اليوم

دعاء حسني 5:06 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21