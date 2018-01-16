مكافحة التهرب الجمركي تضبط شركة بددت أحذية بأكثر من 18 مليون جنيه

وكالات:تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، برئاسة عبدالرازق منصور، من تحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والحقائب الجلدية بأكثر من 18 مليون جنيه.وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الثلاثاء، إن الشركة استوردت مشمول 15 بيانًا جمركيًا م

وكالات:





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، برئاسة عبدالرازق منصور، من تحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والحقائب الجلدية بأكثر من 18 مليون جنيه.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الثلاثاء، إن الشركة استوردت مشمول 15 بيانًا جمركيًا من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي عبارة عن كمية من الحقائب والأحذية الجلدية منشأ الصين، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن المشمول مؤقتًا تحت التحفظ والتخزين بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف المصدر أنه قد وردت نتيجة الفحص من الهيئة بالرفض النهائي للمشمول معمليًا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة جمركية للتوجه لمقر الشركة، حيث تبين عدم وجود مقر للشركة أو أي مخازن.

وأشار إلى أن القيمة الجمركية للمشمول بلغت 18 مليونًا و225 ألفًا و965 جنيهًا، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 54 مليونًا و677 ألفًا و895 جنيهًا.