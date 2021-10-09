«مكافحة التهرب الجمركي» تضبط تزويرا بعدة فواتير للتهرب من سداد الرسوم

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ، من ضبط تزوير وتلاعب في عدة فواتير ومستندات مقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

فبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ا . ل . ل بالتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك عن 5 شهادات جمركية لأصناف كشافات أنوار وأنظمة إلكترونية للبوابات، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من أيمن ترك وأحمد زيادة ومحمد عبدالحى وعمرو عبدالحفيظ ومحمد الخولى رؤساء الأقسام، طارق سعيد وممدوح رسلان مديرى الإدارة.

وقامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات الفعلية وضبط الفواتير الأصلية، فتبين أن هناك تلاعبا فى الفواتير والمستندات التى تم تقديمها عند الإفراج عن هذه البضائع.

وبلغت التعويضات المستحقة مليونا و52 ألفا و 426 جنيها.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 399 لسنة 2021 .

وطلبت الشركة التصالح وتم سداد مبلغ 600 ألف جنيه وجارى سداد باقى المبلغ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تمكن موظفي الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 16 سيجارة إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص تلاحظ وجود كثافات متماثله .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هانى محمود مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف احمد عمر رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 16 سيجارة إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر مخبأة داخل الأمتعة الشخصية بحقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 158 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حماده من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طيران شركة إير كايرو رقم 804 القادمة من ملبينزا اشتبه سامح أبوزيد رئيس قسم اللجنه الجمركيه في راكب مصري قادم من إيطاليا بدت عليه علامات الإضطراب والقلق، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سامي مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كمية من الأدوية في أحدي حقائبه.

وبالعرض علي شريف بركات مدير اداره الحركه المشرف علي الصاله الخضراء قام بتكليف محمود إمام مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 16 شريط بكل شريط 14 قرص بإجمالي 224 قرص من عقار أوكسي (Oxy contin) المدرج بجداول المخدرات .

وكانت المحاولة الثانية علي نفس الطائرة حيث اشتبه أحمد سيد الصغير رئيس قسم اللجنه الجمركيه في أحد الركاب المصريين أيضا .

وبالعرض على محمود سليمان مدير إدارة الحركة قام بتكليف محمود صابر مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 45 شريط بكل شريط 14 قرص بإجمالي 630 قرص من عقار أوكسي (Oxy contin) المدرج بجدول المخدرات المدرج بجداول المخدرات .

واشترك في الجرد والتحريز محمد زايد و علي الشرقاوي وصفاء سالم.

قرر محمد حفظي مدير الاداره بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 37 و38 لسنة2021 ، بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة .