مكافحة التهرب الجمركي تحرر عدة محاضر تهريب ببعض المنافذ

حرر موظفي الجمارك بالإدارة العامة للمكافحه بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات برئاسة الدكتور هشام العدوي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسماح المؤقت والدروباك محضر تهرب جمركى لإحدى شركات الاستيراد والتصدير التى قامت بالتصرف فى كمية من الأقمشة المفرج عنها بنظام السماح المؤقت بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

ووردت معلومات سرية بقيام شركه م . للاستيراد والتصدير بالتصرف فى مشمول 3 بيانات جمركية لصنف أقمشة مفرج عنها تحت نظام السماح المؤقت .

وتم تشكيل لجنة برئاسة نادر جورج مدير اداره المكافحة من وائل شعبان رئيس قسم المكافحه سامح رءوف وأحمد فتحي رؤساء الاقسام بالإدارة العامة للمتابعة بالسماح المؤقت ومعاونه مايكل سمير وروفائيل سليمان مديري الادارات بالمكافحه ومصطفي سلطان وقناوي عثمان وأحمد عبد المتجلي وهاني سيد مفتشي المكافحه .

وقامت اللجنة بالتوجه الي مقر الشركة المذكورة وجرد الأصناف من الأقمشة الوارده لها بنظام السماح المؤقت ومطابقتها مستنديا حيث تبين وجود عجز فى الأصناف حوالي 400 ألف متر قماش .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين 744 الفا 933 جنيها وتقدم صاحب الشأن بطالب تصالح وجار سداد المبلغ بالكامل.

جمارك بدر الذهبية تضبط محاولة تزوير وتلاعب لتهريب كمية من عسل النحل

وفي نفس السياق تمكنت إدارة جمرك صادر الذهبية بمدينة بدر برئاسة محمد رشدى مدير الجمرك بالتنسيق مع هيئة الرقابه الإدارية من ضبط محاولة تهريب كمية من عسل النحل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناء علي اخبارية سرية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 3299 لسنة 2021 بإسم شركة ف. د والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مستلزمات مناحل ومحلول لتغذية النحل بوزن قائم 5 طن مصدرة إلى لبنان .

وبالعرض على محمد رشدى مدير الجمرك تم تشكيل لجنة جمركية من السادة محمد سعيد مدير التعريفة وشادى حسن مدير الحركه ووليد سمير مأمور تعريفة ومحمد إبراهيم مأمور الحركة لترقب وصول الحاوية وتفتيشها فتبين وجود 250 عبوة عسل نحل مخبأة داخل الحاوية وغير مذكورة بالمستندات ووجود تزوير في الشهاده الصحية الخاصة بالشحنة، وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى 100 ألف جنيه .

و قرر سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2021 وإخطار الجهات المختصة .

جمارك ارقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كما تمكن موظفو الوردية الأولى بمنفذ ارقين البري برئاسة أحمد الصاوى أحمد مدير الجمرك من ضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧لسنة ١٩٥٥م.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب المغادرين إلى السودان وبناء على مذكرة معلومات مشتركة من النقيب محمد عصام عبداللاه وكيل وحدة البحث الجنائي والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر مفادها اعتزام الراكبة ز . ا . ي سودانية الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية .

وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من على محمد وأحمد حسن وعمر عبدالعاطي مأمورى الجمرك بمعاونة كل من محمد إبراهيم ونصر الدين رضوان لتفتيش الأمتعة الشخصية الراكبة فتبين وجود ٣٧٨٠ علبه من صنف ميلانو فرى Melano free 4% كريم مخبأه داخل امتعتها الشخصية.

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 113 ألف و400 جنيه.

وقرر أحمد عبدالغني القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط تهرب جمركى رقم 20 لسنه 2021 وحرره محمود محمد سليمان.

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

وتمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا اشتبه محمد محمود فاوي فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمور الفحص إشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالاشعة تلاحظ وجود اشياء معتمة بحقائب الراكب .

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف مينا نادي مأمور الجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير حركه تفتيش الركاب بتفتيش امتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 23 شريطا من عقار valamor والذى يستخدم لعلاج السرطان مخبأة داخل قاع سحري داخل الحقيبه يصعب الوصول اليه .

وتم التحرير بلجنة مكونة من عمر البارودي ومحمود خميس ومصطفي جنيدي وهاني عبدالحافظ بالأمن الجمركي .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 360 ألف جنيه.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2021.

جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 3 محاولات تهرب جمركي لسبائك ذهبية وأكياس حلوى بالمخدرات ومنظار

وتمكن موظفي الجمارك بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى السبائك الذهبية وأكياس حلوى بالمخدرات ومنظار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

والمحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الإدارة وأثناء قيام رجال الجمارك بانهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب أجنبى من أصل مصرى اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود بعض المشغولات .

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الإدارة قرر تكليف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ومحمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 سبائك ذهبية وغويشة مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة بوزن 982 جرام .

والمحاولة الثانية فكانت فى نفس الإدارة حيث استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب أجنبى من أصل عربى اثناء محاولته دك من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحض بالاشعة بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية متكررة وسط الملابس.

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الإدارة قرر تكليف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول وسامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب مما اسفر عن ضبط 10 أكياس متنوعة لقطع من الحلويات بهم مادة الماريجوانا المخدرة .

أما المحاولة الثالثة كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة اسامة محمد دياب مدير الجمرك حيث تم ضبط راكب اخر مصري الجنسية بحوزته منظار يتم تركيبه على سلاح محظور حيازته طبقا للقانون 394 لسنة 1954 تم الضبط بواسطة كل من تامر عادل وعمرو غزال ومحمد حسين مآمير الجمرك واحمد فوزي مدير الحركة والمقدم شريف الحسيني من شرطة الحماية المدنيية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .