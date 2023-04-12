مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط 3 محاولات تلاعب

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان المدير العام من ضبط 3 محاولات للتلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

فبناء على إخبارية سرية بقيام كل من شركة م . للصناعات الكهربائية وشركة ب . للصناعات الكهربائية وشركة ب . أ . لتجارة الادوات الكهربائية بالتلاعب في القيمة الجمركية لعدد من البيانات الجمركية تم الإفراج عنها من جمرك العين السخنة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من طارق سعيد ومحمد عوض وعمرو عبد الحفيظ وأيمن تركي وأحمد محمد ناصر وأحمد زيادة ومحمد عبد الله الخولي ومنير حسن رؤساء الأقسام بالادارة لفحص ودراسة البيانات الجمركية والفواتير المقدمة للجمارك فتبين وجود تلاعب فى القيم الجمركية .

وبلغت إجمالي المستحقات الجمركية 4 ملايين و200 ألف و674 جنيها .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 160 و 161 و162 لسنة 2023 تحريات وضبط .

وبمواجهة الممثلين القانونين للشركات أقروا بصحة الواقائع وتقدموا بطلبات تصالح وقامو بسداد المستحقات بالكامل .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس المصلحة والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة بتشديد الرقابة ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .