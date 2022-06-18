«مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة» تحرر محضر ضبط لمصنع وهمي تصرف في مستلزمات إنتاج

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري بالقاهرة محضر ضبط جمركي لمصنع وهمي قام باستيراد مشمول عدة بيانات جمركية كمستلزم إنتاج، ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

وقام المصنع بالإفراج عن مشمول 38٨ شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع مغلق فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وإخطار مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لأعمال شئونهما .

وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية، لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٦٥ مليونا و ٧٣٣ ألفا و ٥٨٩ جنيها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٩٧ مليونا و ٢٠٠ ألف و ٧٦٧ جنيها .

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتهرب جمركى لهذا المصنع .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .