مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر محضر ضبط لمصنع وهمي

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري محضر ضبط جمركي لمصنع وهمي قام بالإفراج عن مشمول 14 بيانا جمركيا كمستلزم إنتاج ثم قام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

قام المصنع بالإفراج عن مشمول 14 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع وهمي فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع و موافاة وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.

وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد و عادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية، لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 4 مليون و 331 ألف و 102 جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 12 مليون و 993 ألف و306 جنيهات.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.