مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 92 محضر ضبط وتهرب خلال مايو

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبدالعظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى ، 92 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر مايو الماضي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنه متفرقه ( كمين منشاه العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر – ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي -اسيوط) .

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام احمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن محمود صلاح مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد وائل عبدالرحمن والرائد أحمدعبدالفتاح والرائد على طاهر وقوة من أمناء الشرطة ( جابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبدالوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان وأشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن ) وقوة من رجال الشرطة السريين)

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وتبغ أجنبى الصنع و 4 سيارات معاقين وأسماك مدخنة ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية وأدوات كهربائية وعطور وملابس ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية .

وبلغت قيمة المضبوطات 1 مليون و571 ألف و200 جنيه .

وبلغت الرسوم الجمركية 332 ألف و788 جنيه .

وتم سداد جزء من التعويضات والرسوم الجمركية بمبلغ 306 ألف و358 جنيه على ذمة قبول التصالح بعد إخطار الأستاذ عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .