مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 78 محضر ضبط وتهرب خلال يونيو الماضي

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر برئاسة محمد المغربي (التزام تجاري) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقي ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالي من ضبط وتحرير 78 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر يونيو الماضي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجارية بالأقصروأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة (كمين منشأة العماري – البغدادي – القرنة بالأقصر – ونقطة التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي – أسيوط ) .



وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبد الكريم وأمناء الشرطة محمود العديسى وجابر العزب – شحات عبدالنعيم – عامر عبد الوهاب – أحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين .



وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ( 3 سيارات لذوي الإعاقة) ومطهرات زراعية وأقمشة وملابس جاهزة وأجهزة وأدوات رياضية وعطور ومبيدات زراعية وقطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.



وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، وبلغت قيمة المضبوطات مليونا و 400 ألف و950 جنيها مصريا.

وتم التصالح في أغلبية المحاضر وسداد جزء من الرسوم المستحقة وقدره 164 ألفا و935 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .