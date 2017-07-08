مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 153 محضرا خلال 6 أشهر

كتبت مها أبوودنحررت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر 153 محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من عام 2017.وتنوعت المحاضر بين خمور وسجائر وأدوية ونقد مصرى وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأدوات صحية وقطع غيار سيارات دراجات نارية ومعدات زراعية وملابس جاهزة متنوعة وهواتف محمولة وغير

كتبت مها أبوودن





حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر 153 محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من عام 2017.





وتنوعت المحاضر بين خمور وسجائر وأدوية ونقد مصرى وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأدوات صحية وقطع غيار سيارات دراجات نارية ومعدات زراعية وملابس جاهزة متنوعة وهواتف محمولة وغيرها.





وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المضبوطات 3 ملايين و132 ألفا و746 جنيها.





كما بلغ إجمالي الرسوم الجمركية مليونا و 614 ألفا و 383 جنيها، وبلغ إجمالي المبالغ المسددة 539 ألفا و 257 جنيها.





بالإضافة إلى مبلغ 820 ألف جنيه إجمالى المبالغ المحصلة قيد تصرف نيابة الشئون المالية والتجارية بالبنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد عن قضايا تهريب نقد مصرى.