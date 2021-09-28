مكافحة التهرب الجمركى في الإسكندرية تضبط واقعتي تزوير وتهريب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى في الإسكندرية من ضبط واقعتي تزوير وتهريب.

وفي الواقعة الأولى، وفبناء على معلومات سرية قامت إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول عدد 2 بيان جمركي عام 2016 من جمرك السيارات في الإسكندرية والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة رأس جرار منشأ المجر .

وقامت لجنة مشكلة بفحص ودارسة المستندات المقدمة بالبيانات الجمركية .

كما تم إرسال التحقق من شهادات الحركه (اليورو) عن طريق الادارة العامة للإتفاقيات والتعاون الدولي لدولة المنشأ والتي أفادت بعدم صحه شهادات إثبات المنشأ ( اليورو 1) وأنها مصطنعة ومزورة .

وبلغت القيمه الجمركية مليونا و٩٨٥ ألفا و ١٢٣ جنيها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٥٣ ألفا و ٩٤٩ جنيها

وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٢٠ لسنه ٢٠٢١ مكافحة تهرب التزام تجاري بالإسكندرية وإحالة المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.

وقامت الشركة بتقديم طلب للتصالح وتم سداد المبلغ بالقسائم أرقام ٥٦٧٣٠٧ و٥٦٧٣٠٨ و٥٦٧٣٠٩ .

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الرابعة بالصاله الموسمية بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمة على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 2664 القادمة من جده اشتبه هانى صليب لبيب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من جدة .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى، وتبين وجود عدد 856 علبة الأدوية البشرية والمكملات الغذائية التى تستخدم في علاج فيروس كورنا .

وتقدر قيمة المضبوطات بحولي مليون جنيه.

وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 153 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات.