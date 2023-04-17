مكافحة التهرب الجمركى في الأقصر تحرر 97 محضرا في شهر مارس

حررت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد محمدعبدالعظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى 97 محضر ضبط وتهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

تم ذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنةمتفرقة في منشاة العمارى والبغدادي والقرنة بالأقصر ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي بأسيوط.

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد وائل عبدالرحمن والرائد على طاهر وقوة من أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبدالوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان واشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمدحسن وقوة من رجال الشرطة السريين .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن 10سيارة معاقين ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وزيوت سيارات وإكسسوار محمول ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و514 ألفا و120 جنيها، ووبلغت الرسوم الجمركية 834 ألفا و244 جنيها.

وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 769 الفا و678 جنيه على ذمة قبول التصالح بعد إخطار الأستاذ عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .