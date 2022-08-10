مكافحة التهرب الجمركى تضبط كمية من السجائر الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي قطاع الالتزام بالمنطقة الشرقية برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١.

فبناء على مذكرة سرية مقدمة من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بمنطقة شرق الدلتا بالمنصورة مفادها قيام أحد محال ببيع الأدخنة بالاتجار وبيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة جمركية من السادة محمد السعيد عوض مدير إدارة المكافحة وايمن الدسوقي مدير إدارة التحريات ومحمد الحلو وسعيد الديدموني مديرو إدارات المكافحة والتوجه إلى المكان المحدد حيث تم ضبط عدد ٢٠٠ خرطوشة سجائر ماركات متعددة أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مجهولة المصدر بالمخالفة للمادة ٨ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٩٦ ألف جنية .

قرر علاء السيد مدير عام مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية ( إلتزام ) اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠٢٢ إلتزام تجاري والتحفظ علي المضبوطات بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، وطلب التصالح وسداد المستحقات الجمركية بالكامل.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصريه، والمهندس وليد عبدالله بتشديد الرقابة الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.