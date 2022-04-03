مكافحة التهرب الجمركى تحرر 84 محضرا في الأقصر وأسيوط وسوهاج

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمرك في الأقصر والفروع ضبط وتحرير 84 محضر ضبط وتهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة.

وتم الضبط برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى م

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وقوة من السادة أمناء الشرطة محمودالعديسى وجابر العزب – شحات عبدالنعيم – عامر عبد الوهاب – أحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات ( 5 سيارات معاقين ) وسجائر اجنبية الصنع وأسماك مدخنة وعطورومياة تجميل ومبيدات زراعية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبه بفواتير أومستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحتهالتنفيذية رقم 430 لسنة 2022 .

وبلغت قيمة المضبوطات 814 ألفا و640 جنيها.

وبلغت التعويضات المستحقة 842 ألفا و484 جنيها.

وتم التصالح في أغلبية المحاضر وسداد 191 ألفا و724 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .