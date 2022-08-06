مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط وقائع تزوير وتلاعب في الفواتير

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف وإدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق مدير مباحث الجمارك من ضبط قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالتزوير والتلاعب في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

فبناء على المعلومات سرية مفادها قيام إحدى الشركات التي تعمل في مجال إكسسوارات الأبواب والنوافذ بالتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة، وقامت اللجنة بالذهاب لفروع الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات الفعلية وضبط جانب من الفواتير الأصلية التى تخص الشركة وفحصها فتبين أن هناك تلاعب فى الفواتير والمستندات والقيم التى تم تقديمها عند الإفراج عن هذه البضائع .

وبلغت التعويضات المستحقة 11 مليون جنيه .

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 719 لسنة 2022 .

وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وجار سداد التعويضات الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.