تمكن موظفو الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

فبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ا . ج . ت بالإفراج عن سيارة ماركة رونج روفر و2 سيارة ماركة مرسيدس بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى فترة الحظر الجمركى للعمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها .

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض ومحمد رفعت وعبدالله دسوقى وأحمد أسامة رؤساء أقسام المكافحة وأحمد الطباخ رئيس قسم متابعة الاعفاءات تحت إشراف الأستاذ ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات .

وقامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعبا فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله .

وبلغت التعويضات المستحقة 975 ألفا و450 جنيها، وتم سداد مبلغ 346 ألفا و623 جنيه بالقسيمة رقم 708748 فى /20224/6 وجارٍ سداد باقى المبلغ .

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 80 لسنة 2022 وطلبت الشركة التصالح وتم سداد مبلغ 250 ألف جنيه من الضرائب والرسوم الجمركية بالقائمة رقم 477676 فى 22ديسمبر 2021 وجارى سداد باقى المبلغ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى